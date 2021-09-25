CBC: финдиректора Huawei Ваньчжоу освободили из-под домашнего ареста

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере решил прекратить экстрадицию и освободить из-под домашнего ареста финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая подозревалась в попытке хищения коммерческой тайны у компании T-Mobile и нарушении санкций США против Ирана. Об этом сообщает телеканал CBC.

Как пишет ТАСС, решение об освобождении было принято после запроса канадской прокуратуры о прекращении процедуры экстрадиции.

В январе 2019 года США официально предъявили обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.

В декабре 2020 года Минюст США не исключал, что может заключить сделку с арестованной в Канаде финансовым директором Huawei Мэн Ваньчжоу, которая подозревается в том числе в нарушении американских санкций против Ирана.