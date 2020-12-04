WSJ: США могут заключить сделку с арестованным финдиректором Huawei
- Reuters
Как пишет газета, соглашение позволит китайскому топ-менеджеру вернуться домой в КНР из Канады, однако ей придётся признать часть выдвинутых обвинений.
Издание подчёркивает, что подобное соглашение предполагает отложенное судебное преследование, а возможно, и снятие обвинений, если Ваньчжоу будет сотрудничать со следствием.
В январе 2019 года США официально предъявили обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Компания обвиняется в попытке хищения коммерческой тайны у компании T-Mobile и нарушении санкций США против Ирана. Сама Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде по запросу США.