Посольство России находится в контакте с Госдепом по делу замглавы НОВАТЭКа

Посольство России в США находится в тесном контакте с Госдепартаментом по делу заместителя председателя правления компании «НОВАТЭК» Марка Энтони Джетвея. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

«В связи с задержанием российского гражданина Марка Энтони Джетвея на территории США посольство находится в тесном контакте с Госдепартаментом», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, в случае необходимости дипломаты окажут соотечественнику консульско-правовое содействие.

Накануне стало известно, что Джетвей арестован во Флориде по делу о неуплате налогов в размере $93 млн. Суд принял решение освободить его под залог.

Разбирательство дела по существу намечено в США на ноябрь текущего года.