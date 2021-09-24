Рассмотрение дела зампреда правления «НОВАТЭКа» в США намечено на ноябрь

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Разбирательство по существу дела заместителя председателя правления российской компании «НОВАТЭК» Марка Энтони Джетвея намечено в США на ноябрь текущего года.
Рассмотрение дела зампреда правления «НОВАТЭКа» в США намечено на ноябрь
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.

Отмечается, что 12 октября состоится заседание, на котором, как ожидается, будет определён дальнейший порядок рассмотрения дела.

«Разбирательство по существу намечено на ноябрь 2021 года», — отметили в суде.

Ранее сообщалось, что в США заместитель председателя правления российской газовой компании «НОВАТЭК» Марк Энтони Джетвей освобождён под залог.

Накануне стало известно, что Джетвей арестован во Флориде по делу о неуплате налогов в размере $93 млн.

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