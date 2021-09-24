Зампред правления НОВАТЭКа Джетвей освобождён под залог в США

В США заместитель председателя правления российской газовой компании «НОВАТЭК» Марк Энтони Джетвей освобождён под залог.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.

Накануне стало известно, что Джетвей арестован во Флориде по делу о неуплате налогов в размере $93 млн.

В Минюсте США заявили, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из выдвинутых обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

Отмечалось, что Джетвей не признал свою вину в неуплате налогов. В Кремле прокомментировали арест в США зампреда правления НОВАТЭКа.