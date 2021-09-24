Зампред правления НОВАТЭКа Джетвей освобождён под залог в США

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В США заместитель председателя правления российской газовой компании «НОВАТЭК» Марк Энтони Джетвей освобождён под залог.
Зампред правления НОВАТЭКа Джетвей освобождён под залог в США
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.

Накануне стало известно, что Джетвей арестован во Флориде по делу о неуплате налогов в размере $93 млн.

В Минюсте США заявили, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из выдвинутых обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

Отмечалось, что Джетвей не признал свою вину в неуплате налогов. В Кремле прокомментировали арест в США зампреда правления НОВАТЭКа.

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