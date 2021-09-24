Арестованный в США топ-менеджер «Новатэка» Джетвей не признал вину в неуплате налогов
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, в материалах говорится, что Джетвей через своего адвоката заявил о невиновности по 15 пунктам обвинения.
Отмечается, что сторона обвинения не настаивает на заключении обвиняемого под стражу и просит суд определить условия его возможного освобождения.
Накануне стало известно, что Джетвей арестован во Флориде по делу о неуплате налогов.
В Минюсте США заявили, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из выдвинутых обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.