Арестованный в США топ-менеджер «Новатэка» Джетвей не признал вину в неуплате налогов

Заместитель председателя правления компании «Новатэк» Марк Энтони Джетвей не признал вину в неуплате налогов на $93 млн, следует из документов в базе окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.

Как передаёт ТАСС, в материалах говорится, что Джетвей через своего адвоката заявил о невиновности по 15 пунктам обвинения.

Отмечается, что сторона обвинения не настаивает на заключении обвиняемого под стражу и просит суд определить условия его возможного освобождения.

Накануне стало известно, что Джетвей арестован во Флориде по делу о неуплате налогов.

В Минюсте США заявили, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из выдвинутых обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.