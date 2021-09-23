Суд во Флориде арестовал зампреда правления «Новатэка» Джитвэя

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Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по делу о неуплате налогов.
Суд во Флориде арестовал зампреда правления «Новатэка» Джитвэя
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

Он обвиняется в неуплате налогов на сумму $93 млн. 

Отмечается, что Джитвэй не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов.

По каждому из выдвинутых в его отношении обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США по делу о нарушении американского налогового законодательства.

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