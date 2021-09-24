В Кремле прокомментировали арест в США зампреда правления «Новатэка»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал арест во Флориде по делу о неуплате налогов заместителя председателя правления «Новатэка» Марка Энтони Джитвея.

«Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела», — сказал Песков.

Он отметил, что российские дипломатические представительства готовы оказать ему помощь.

«С другой стороны, также он является и гражданином США, несёт в плане налогов определённые обязательства, и в данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы», — добавил Песков.

Накануне стало известно, что суд во Флориде арестовал Джитвея по делу о неуплате налогов. Речь идёт о сумме $93 млн. Отмечается, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов.