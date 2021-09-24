Песков рассказал об образе жизни Путина на самоизоляции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства ведёт на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу.
Песков рассказал об образе жизни Путина на самоизоляции
  • Reuters

«Обычный его образ жизни, и, конечно, поводов его менять никаких нет», — так он ответил на вопрос журналистов о том, продолжает ли Путин ходить в бассейн и заниматься спортом.

По его словам, «самоизоляция — это такое условное ограничение». 

Он отметил, что «президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, вместе с документооборотом ежедневным, ежечасным, вместе с закрытыми линиями связи».

Песков добавил, что в обеспечении жизнедеятельности главы государства принимает участие большое, но ограниченное количество людей.

14 сентября Путин заявил, что из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в его окружении он должен в течение определённого времени соблюдать режим самоизоляции. Президент рассказал, что в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек. С одним из них он общался каждый день.

20 сентября Песков сообщил, что Путин чувствует себя прекрасно.

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