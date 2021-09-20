В Кремле рассказали о самочувствии Путина
- РИА Новости
«Чувствует он себя прекрасно, работает», — заявил Песков.
По его словам, на этой неделе в основном мероприятия будут проходить в режиме видеоконференции.
14 сентября Путин заявил, что из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в его окружении он должен в течение определённого времени соблюдать режим самоизоляции.
Путин рассказал, что в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек.
По его словам, с одним из заболевших сотрудников он общался целый день.