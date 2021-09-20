В Кремле рассказали о самочувствии Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин, находящийся на самоизоляции из-за выявленных случаев коронавируса в его окружении, чувствует себя прекрасно.
В Кремле рассказали о самочувствии Путина
  • РИА Новости

«Чувствует он себя прекрасно, работает», — заявил Песков.

По его словам, на этой неделе в основном мероприятия будут проходить в режиме видеоконференции.

14 сентября Путин заявил, что из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в его окружении он должен в течение определённого времени соблюдать режим самоизоляции.

Путин рассказал, что в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек.

По его словам, с одним из заболевших сотрудников он общался целый день.

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