Путин перешёл на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении

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Президент России Владимир Путин сообщил, что из-за выявленных случаев коронавируса в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции.
Путин перешёл на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
  • © AP

Об этом он сказал в разговоре с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

По этой причине российский лидер примет участие в запланированных в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов ШОС в режиме видеоконференцсвязи.

Также президенты обсудили некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений и ситуации, связанной с событиями в Афганистане.

13 сентября Путин рассказал, что в его окружении многие болеют COVID-19. Президент не исключил, что скоро ему самому придётся уйти на карантин.

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