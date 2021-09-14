Путин перешёл на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении

Президент России Владимир Путин сообщил, что из-за выявленных случаев коронавируса в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции.

Об этом он сказал в разговоре с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

По этой причине российский лидер примет участие в запланированных в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов ШОС в режиме видеоконференцсвязи.

Также президенты обсудили некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений и ситуации, связанной с событиями в Афганистане.

13 сентября Путин рассказал, что в его окружении многие болеют COVID-19. Президент не исключил, что скоро ему самому придётся уйти на карантин.