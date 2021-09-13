Путин не исключил уход на карантин из-за болеющих коронавирусом в его окружении
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«Врачи изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — сказал он во время общения с паралимпийцами в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал Life.ru слова российского лидера о возможном карантине.
«Да. Люди иногда болеют. Президент работает в активном режиме», — сказал Песков.
В России в течение суток зарегистрировали 18 178 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявлено 7 158 248 случаев инфицирования. Днём ранее сообщалось о 18 554 случаях заболевания COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах.