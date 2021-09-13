В России зарегистрировали 18 178 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 18 178 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявлено 7 158 248 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее сообщалось о 18 554 случаях заболевания COVID-19.

За сутки умерли 719 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 788 пациентов. Общее число летальных исходов — 193 468.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 402 126 пациентов. За сутки выздоровели 12 469 человек, накануне — 14 497.

Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ведомство пока не видит показаний для отмены масочного режима в российских регионах.

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал экспертов не прогнозировать колебания уровня заболеваемости, а рекомендовать россиянам вакцинироваться. Он подчеркнул, что все регионы страны обеспечены соответствующими препаратами.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что происходит с лёгкими при коронавирусе.