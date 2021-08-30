Путин сообщил о хорошем показателе антител после прививки от COVID-19
- РИА Новости
На встрече с главой государства губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформировал о ходе вакцинации в регионе, следует из сообщения на сайте Кремля. По его словам, местные власти сами привиты по второму разу.
«У меня держатся все эти показатели хорошо», — сказал Путин.
14 апреля Путин сообщил, что вакцинировался вторым компонентом препарата от коронавируса. Первый укол он сделал 23 марта.
Как отмечал российский лидер, у него был хороший иммунный ответ уже после первого компонента препарата.