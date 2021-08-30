Путин сообщил о хорошем показателе антител после прививки от COVID-19

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Президент России Владимир Путин рассказал, что показатели антител после прививки от коронавирусной инфекции у него хорошие.
Путин сообщил о хорошем показателе антител после прививки от COVID-19
  • РИА Новости

На встрече с главой государства губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформировал о ходе вакцинации в регионе, следует из сообщения на сайте Кремля. По его словам, местные власти сами привиты по второму разу.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — сказал Путин.

14 апреля Путин сообщил, что вакцинировался вторым компонентом препарата от коронавируса. Первый укол он сделал 23 марта.

Как отмечал российский лидер, у него был хороший иммунный ответ уже после первого компонента препарата.

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