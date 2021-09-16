Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил, что в его окружении заболели коронавирусной инфекцией несколько десятков человек.

Глава государства с сожалением отметил, что в последний момент был вынужден отменить свой визит в Душанбе.

«Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек», — сказал он.

По его словам, в течение нескольких дней ему придётся соблюдать режим самоизоляции.

Путин принимает участие в заседании лидеров стран ОДКБ в режиме видеоконференции.