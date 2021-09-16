Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил, что в его окружении заболели коронавирусной инфекцией несколько десятков человек.

Глава государства с сожалением отметил, что в последний момент был вынужден отменить свой визит в Душанбе.

«Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек», — сказал он.

По его словам, в течение нескольких дней ему придётся соблюдать режим самоизоляции.

Путин принимает участие в заседании лидеров стран ОДКБ в режиме видеоконференции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить