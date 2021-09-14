Путин заявил, что у него достаточно высокие титры антител к коронавирусу

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Президент России Владимир Путин заявил, что у него достаточно высокие титры антител к коронавирусу.
Путин заявил, что у него достаточно высокие титры антител к коронавирусу
  • © AP

Об этом он сказал, комментируя информацию о заболевшем коронавирусом сотруднике, с которым российский лидер общался целый день.

«К чему я это говорю. Это естественный эксперимент, посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V», потому что титры у меня по общим данным достаточно высокие», — сказал Путин.

14 сентября Владимир Путин сообщил, что из-за выявленных случаев коронавируса в окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции.

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