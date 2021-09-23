Посольство: Россия сожалеет, что Оберлендеру удалось избежать наказания

Советник-посланник российской дипломатической миссии в Канаде Владимир Проскуряков заявил, что Россия сожалеет, что умершему в провинции Онтарио пособнику нацистов Гельмуту Оберлендеру удалось избежать наказания.

«Сожалеем, что ему удалось избежать справедливого наказания за совершенные преступления, но это не отменяет нашего запроса на передачу материалов уголовного дела об убийстве воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. Российская сторона так и не получила от канадской стороны эти документы», — приводит ТАСС слова Проскурякова.

Он отметил, что «история требует правды и справедливости».

23 сентября стало известно, что пособник нацистов Гельмут Оберлендер, подозреваемый в причастности к убийствам мирных жителей СССР, умер в Канаде в возрасте 97 лет, не дождавшись слушаний о его депортации.

В феврале 2020 года СК России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.

В начале сентября 2021 года адвокаты Оберлендера попросили отложить слушания о его депортации из Канады.