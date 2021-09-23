Посольство: Россия сожалеет, что Оберлендеру удалось избежать наказания

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Советник-посланник российской дипломатической миссии в Канаде Владимир Проскуряков заявил, что Россия сожалеет, что умершему в провинции Онтарио пособнику нацистов Гельмуту Оберлендеру удалось избежать наказания.
Посольство: Россия сожалеет, что Оберлендеру удалось избежать наказания
  • Reuters

«Сожалеем, что ему удалось избежать справедливого наказания за совершенные преступления, но это не отменяет нашего запроса на передачу материалов уголовного дела об убийстве воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. Российская сторона так и не получила от канадской стороны эти документы», — приводит ТАСС слова Проскурякова.

Он отметил, что «история требует правды и справедливости».

23 сентября стало известно, что пособник нацистов Гельмут Оберлендер, подозреваемый в причастности к убийствам мирных жителей СССР, умер в Канаде в возрасте 97 лет, не дождавшись слушаний о его депортации.

В феврале 2020 года СК России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году. 

В начале сентября 2021 года адвокаты Оберлендера попросили отложить слушания о его депортации из Канады.

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