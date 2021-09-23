Нацист Оберлендер умер в Канаде до суда о депортации
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Об этом сообщает канадский портал Global News.
Отмечается, что он умер в своём доме в Онтарио в окружении семьи.
Подразделение СС, в котором служил Оберлендер, действовало на Кубани в 1942—1943 годах. Оберлендеру удалось скрыться от правосудия после войны и осесть в Канаде.
Оберлендер получил канадское гражданство, которого его лишили в декабре 2019 года за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.
В феврале 2020 года Следственный комитет попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году. Также СК сообщал, что мужчина был причастен к расстрелам в Ростовской области.
В начале сентября 2021 года сообщалось, что адвокаты Оберлендера просят отложить слушания о его депортации из Канады.