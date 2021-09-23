Нацист Оберлендер умер в Канаде до суда о депортации

Пособник нацистов Гельмут Оберлендер, подозреваемый в причастности к убийствам мирных жителей СССР, умер в Канаде в возрасте 97 лет, не дождавшись слушаний о его депортации.

Об этом сообщает канадский портал Global News.

Отмечается, что он умер в своём доме в Онтарио в окружении семьи.

Подразделение СС, в котором служил Оберлендер, действовало на Кубани в 1942—1943 годах. Оберлендеру удалось скрыться от правосудия после войны и осесть в Канаде.

Оберлендер получил канадское гражданство, которого его лишили в декабре 2019 года за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.

В феврале 2020 года Следственный комитет попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году. Также СК сообщал, что мужчина был причастен к расстрелам в Ростовской области.

В начале сентября 2021 года сообщалось, что адвокаты Оберлендера просят отложить слушания о его депортации из Канады.