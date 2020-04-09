Эсэсовец Оберлендер оказался причастен к расстрелам в Ростовской области

Незаконно проживающий в Канаде бывший эсэсовец Гельмут Оберлендер, который служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а», причастен к расстрелу 27 тыс. человек в Ростовской области в 1942 году.

Массовый расстрел в Змиёвской балке был организован нацистами, предположительно, в августе 1942 года, заявили в Следственном комитете России.

«Установлено, что к совершению этого преступления причастен переводчик зондеркоманды СС-10 «а» Гельмут Оберлендер. Сейчас он незаконно проживает в Канаде», — утверждается в видеоматериале, опубликованном ведомством.

В феврале Следственный комитет попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который, как подозревают, причастен к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.

Подразделение, в котором служил Оберлендер, действовало на Кубани в 1942—1943 годах.

Ряд участников были задержаны и осуждены в 1940-х и 1960-х годах, однако Оберлендеру удалось скрыться от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии и избежать наказания.

Мужчина получил канадское гражданство, которого его лишили в декабре 2019 года за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.