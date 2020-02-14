СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

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Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
  • © Следственный комитет РФ

Как отмечает пресс-служба ведомства, направлен соответствующий запрос о правовой помощи.

По данным следствия, Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под руководством доктора Курта Кристмана, на её вооружении были мобильные газовые камеры.

На Кубани это подразделение действовало в 1942—1943 годах, проинформировали в СК. В 1940-х и 1960-х ряд участников были задержаны и осуждены, дав признательные показания.

Оберлендеру удалось скрыться от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии и избежать наказания. Он получил канадское гражданство, которого его лишили в декабре 2019 года за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.

Осенью 2019 года СК возбудил дело о геноциде по факту убийства воспитанников ейского детского дома.

В 1942 году нацисты погрузили более 200 детей в грузовики с газовыми камерами и умертвили. 

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