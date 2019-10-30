СК возбудил дело по факту убийства детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет возбудил дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников ейского детского дома. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК.

Как отмечается, такое решение было принято после изучения рассекреченных ФСБ архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников ейского детского дома.

Согласно архивным данным, с целью проведения карательных операций в Краснодарский край в период 1942—1943 годов «была направлена зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом».

Как утверждается, в ходе этих операций 9 и 10 октября члены зондеркоманды при участии начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, «применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска».

«Тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора», — добавили в СК.

Как указали в ведомстве, часть военных, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены, но «Бедедекер, Кандлер, Штраух и иные неустановленные лица» так и не понесли наказание.

«СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности и такие преступления не имеют срока давности», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, ни один факт преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, пусть и по прошествии продолжительного времени, «не должен остаться незамеченным и безнаказанным».

В сентябре следователи возбудили дело в отношении ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, который подозревается в реабилитации нацизма.