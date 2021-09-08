Защита эсэсовца Оберлендера просит отложить слушания о его депортации из Канады

Адвокаты пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР, просят отложить слушания о его депортации из Канады.

Об этом сообщает ТАСС.

Слушания проходят в Иммиграционном отделе Совета Канады. Юристы заявили, что состояние здоровья 97-летнего Оберлендера «продолжает ухудшаться».

Как сообщила адвокат Барбара Джекман, если его решат депортировать, то Оберлендер «будет вынужден доживать свои последние дни в аэропорту без паспорта и гражданства».

При этом оппоненты защиты настаивают на том, чтобы слушания продолжились, пишет агентство.

Решение по делу Оберлендера будет принимать ответственное лицо Иммиграционного отдела Карен Гринвуд. Слушания должны завершиться 10 сентября.

В марте адвокаты Оберлендера запросили о прекращении дела о его депортации из Канады.

В феврале 2020 года Следственный комитет попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.

Также СК сообщал, что мужчина оказался причастен к расстрелам в Ростовской области.

Подразделение, в котором служил Оберлендер, действовало на Кубани в 1942—1943 годах. Ряд участников были задержаны и осуждены в 1940-х и 1960-х годах, однако Оберлендеру удалось скрыться от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии и избежать наказания.

Мужчина получил канадское гражданство, которого его лишили в декабре 2019 года за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.