Защита эсэсовца Оберлендера просит отложить слушания о его депортации из Канады
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Об этом сообщает ТАСС.
Слушания проходят в Иммиграционном отделе Совета Канады. Юристы заявили, что состояние здоровья 97-летнего Оберлендера «продолжает ухудшаться».
Как сообщила адвокат Барбара Джекман, если его решат депортировать, то Оберлендер «будет вынужден доживать свои последние дни в аэропорту без паспорта и гражданства».
При этом оппоненты защиты настаивают на том, чтобы слушания продолжились, пишет агентство.
Решение по делу Оберлендера будет принимать ответственное лицо Иммиграционного отдела Карен Гринвуд. Слушания должны завершиться 10 сентября.
В марте адвокаты Оберлендера запросили о прекращении дела о его депортации из Канады.
В феврале 2020 года Следственный комитет попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Также СК сообщал, что мужчина оказался причастен к расстрелам в Ростовской области.
Подразделение, в котором служил Оберлендер, действовало на Кубани в 1942—1943 годах. Ряд участников были задержаны и осуждены в 1940-х и 1960-х годах, однако Оберлендеру удалось скрыться от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии и избежать наказания.
Мужчина получил канадское гражданство, которого его лишили в декабре 2019 года за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.