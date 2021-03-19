Оберлендер попросил прекратить дело о его депортации из Канады

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Адвокаты пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, запросили о прекращении дела о его депортации из Канады.
Оберлендер попросил прекратить дело о его депортации из Канады
  • © Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Как сообщает РИА Новости, адвокаты заявили, что федеральные прокуроры сокрыли конфиденциальные документы из доклада Комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде, в которых сообщается, что комиссия так и не нашла явных доказательств участия Оберлендера в военных преступлениях или преступлениях против человечества.

Адвокаты предложили временно приостановить разбирательство, пока генерал-губернатор в совете не примет решение о возможности пересмотра лишения Оберлендера канадского паспорта в свете новой информации, говорится в судебных документах.

В феврале 2020 года Следственный комитет попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который, как подозревают, причастен к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.

Также СК сообщал, что Оберлендер оказался причастен к расстрелам в Ростовской области.

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