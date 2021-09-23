Глава МИД Франции проведёт переговоры с госсекретарём США
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД Франции.
«Сегодня министр встретится с госсекретарём Энтони Блинкеном, чтобы начать углублённые консультации в продолжение вчерашнего телефонного разговора между президентом республики и его американским коллегой», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.
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