Глава МИД Франции проведёт переговоры с госсекретарём США

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведёт переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Глава МИД Франции проведёт переговоры с госсекретарём США
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД Франции.

«Сегодня министр встретится с госсекретарём Энтони Блинкеном, чтобы начать углублённые консультации в продолжение вчерашнего телефонного разговора между президентом республики и его американским коллегой», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден договорились начать углублённые консультации между двумя странами.

16 сентября Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Великобритания, США и Австралия в совместном заявлении объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первой инициативой должно стать создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию ударом в спину.

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