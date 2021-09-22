Зеленский заявил о важности увеличения присутствия флотов НАТО в Чёрном море

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В беседе с ним украинский лидер попросил и в дальнейшем увеличивать присутствие флотов стран альянса в Чёрном море.
Зеленский заявил о важности увеличения присутствия флотов НАТО в Чёрном море
  • Reuters

Об этом сообщили в офисе Зеленского.

«Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны», — сказал президент Столтенбергу.

Он также выразил надежду, что страны НАТО определят для Украины перечень реформ и критерии для перехода «к следующему этапу интеграции с альянсом».

«Говоря о важности совместных усилий с альянсом для повышения уровня безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Чёрном море, а также взаимодействия государств черноморского побережья», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

В конце августа украинский президент заявил, что выступает за присутствие НАТО в Чёрном море. Он также считает, что Украина готова к вступлению в альянс.

Как отмечали в Кремле, продолжающееся стремление Украины вступить в НАТО является непосредственной угрозой для России.

В Белом доме напомнили, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий. Посол ФРГ в Киеве, в свою очередь, подчеркнула, что конфликт в Донбассе является препятствием для вступления Украины в организацию.

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