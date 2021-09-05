Песков назвал угрозой для России стремление Украины в НАТО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «непосредственной угрозой» продолжающееся стремление Украины вступить в НАТО и теоретическую готовность США обсуждать этот вопрос.

Об этом пресс-секретарь заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

«Первое, (президент Украины Владимир. — RT) Зеленский говорит: «Мы хотим, мы стремимся в НАТО». Американцы говорят: «Прекрасно, есть определённые условия — выполняйте, и мы с распростёртыми объятиями будем вас ждать». Это для России непосредственно угроза», — приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, вступление Украины в альянс — это потенциальное приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий, которые позволят стране соответствовать стандартам альянса.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона выступает за присутствие НАТО в Чёрном море.