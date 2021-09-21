Еврокомиссар рассказал о призывах в ЕС пересмотреть отношения с США

В Евросоюзе усиливается ощущение того, что в трансатлантических отношениях с США «что-то сломлено», считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Такое мнение он высказал в интервью Financial Times.

Так Бретон прокомментировал кризис в отношениях Франции и США на фоне срыва контракта по строительству подводных лодок для Австралии, которая отказалась от сделки после вступления в новый американо-британо-австралийский альянс AUKUS.

«Конечно, в Европе усиливается ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломлено. Это правда: звучат мнения о том, что, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть всё, что мы делаем, в том числе наше партнёрство», — сказал он.

Бретон подчеркнул, что при этом сам он твёрдо верит в сотрудничество США и Европы, у которых есть общие интересы.

«И если эти общие интересы совпадают с европейскими, то да, почему бы и нет? Но это они должны соответствовать общим интересам», — добавил он.

Газета уточняет, что комментарии Бретона прозвучали после того, как Франция попыталась уговорить Брюссель перенести заседание Совета по торговле и технологиям США и ЕС на высоком уровне, которое должно состояться в Питтсбурге в сентябре.

20 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии из-за создания AUKUS.

Как заявили в Белом доме, Соединённые Штаты не намерены отказываться от договорённости по атомным подлодкам в рамках нового партнёрства, несмотря на реакцию Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию ударом в спину.