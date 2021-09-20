Instagram без разъяснения причин разблокировал страницу проекта RT Redfish

Соцсеть Instagram разблокировала страницу проекта RT Redfish. Объяснения, почему решение о блокировке было отменено, предоставлены не были.

16 сентября страница проекта была заблокирована без какого-либо предупреждения.

Представители соцсети, ссылаясь на «соображения конфиденциальности и безопасности», заявили, что не могут «раскрыть информацию» о причинах блокировки.

Позднее в Redfish получили ответ, что аккаунт заблокирован, потому что «нарушен один или несколько принципов сообщества Instagram или из-за ошибки».

В связи с блокировкой RT обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с жалобами. В обращении говорилось, что телеканал считает действия администратора (владельца) социальной сети Instagram — компании Facebook, Inc. — незаконными.

Это уже не первый случай, когда аккаунты Redfish блокируют в соцсетях.

Весной Facebook удалил страницуRedfish за антифашистские публикации с историческими фотографиями. Позднее Роскомнадзор потребовал от платформы снять все ограничения со страницы, а также пояснить причины бана. Тогда Facebook вернул удалённую страницу, однако с рестрикциями: например, страница больше не могла появляться в рекомендациях.