Instagram заблокировал страницу проекта RT Redfish
- Reuters
Представители соцсети, ссылаясь на «соображения конфиденциальности и безопасности», заявили, что не могут «раскрыть информацию» о причинах блокировки.
Позднее в Redfish получили ответ, что аккаунт заблокирован, потому что «нарушен один или несколько принципов сообщества Instagram или из-за ошибки».
В частности, в аккаунте, который насчитывал 420 тыс. подписчиков, были посты с видео полицейского произвола в США, историческая подборка плакатов СССР о празднике 8 Марта, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами.
В связи с блокировкой проект запустил кампанию под хештегом #InstagramBringBackRedfish с призывом к Instagram восстановить аккаунт.
Это не первый раз, когда аккаунты Redfish блокируются в соцсетях.
Весной Facebook удалил страницу Redfish за антифашистские публикации с историческими фотографиями. Позднее Роскомнадзор потребовал от платформы снять все ограничения со страницы, а также пояснить причины бана. Тогда Facebook вернул удалённую страницу, однако с рестрикциями: например, страница больше не могла появляться в рекомендациях.