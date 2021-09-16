Instagram заблокировал страницу проекта RT Redfish

Соцсеть Instagram заблокировала страницу проекта RT Redfish. Блокировка произошла без какого-либо предупреждения.

Представители соцсети, ссылаясь на «соображения конфиденциальности и безопасности», заявили, что не могут «раскрыть информацию» о причинах блокировки.

Позднее в Redfish получили ответ, что аккаунт заблокирован, потому что «нарушен один или несколько принципов сообщества Instagram или из-за ошибки».

В частности, в аккаунте, который насчитывал 420 тыс. подписчиков, были посты с видео полицейского произвола в США, историческая подборка плакатов СССР о празднике 8 Марта, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами.

В связи с блокировкой проект запустил кампанию под хештегом #InstagramBringBackRedfish с призывом к Instagram восстановить аккаунт.

Это не первый раз, когда аккаунты Redfish блокируются в соцсетях.

Весной Facebook удалил страницу Redfish за антифашистские публикации с историческими фотографиями. Позднее Роскомнадзор потребовал от платформы снять все ограничения со страницы, а также пояснить причины бана. Тогда Facebook вернул удалённую страницу, однако с рестрикциями: например, страница больше не могла появляться в рекомендациях.