Instagram заблокировал страницу проекта RT Redfish

Короткая ссылка
Соцсеть Instagram заблокировала страницу проекта RT Redfish. Блокировка произошла без какого-либо предупреждения.
Instagram заблокировал страницу проекта RT Redfish
  • Reuters

Представители соцсети, ссылаясь на «соображения конфиденциальности и безопасности», заявили, что не могут «раскрыть информацию» о причинах блокировки.

Позднее в Redfish получили ответ, что аккаунт заблокирован, потому что «нарушен один или несколько принципов сообщества Instagram или из-за ошибки».

В частности, в аккаунте, который насчитывал 420 тыс. подписчиков, были посты с видео полицейского произвола в США, историческая подборка плакатов СССР о празднике 8 Марта, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами.

В связи с блокировкой проект запустил кампанию под хештегом #InstagramBringBackRedfish с призывом к Instagram восстановить аккаунт.

Это не первый раз, когда аккаунты Redfish блокируются в соцсетях.

Весной Facebook удалил страницу Redfish за антифашистские публикации с историческими фотографиями. Позднее Роскомнадзор потребовал от платформы снять все ограничения со страницы, а также пояснить причины бана. Тогда Facebook вернул удалённую страницу, однако с рестрикциями: например, страница больше не могла появляться в рекомендациях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить