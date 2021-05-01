Facebook вернул удалённую страницу проекта RT Redfish

Социальная сеть Facebook вернула удалённую накануне страницу проекта RT Redfish, но при этом ввела ограничения.

На странице всё ещё висит предупреждение, и она не будет появляться в рекомендованном.

Кроме того, она всё ещё под действием правила трёх «страйков», то есть при следующем предупреждении её снова удалят.

Ранее модераторы Facebook удалили страницу проекта телеканала RT Redfish с более чем 800 тыс. подписчиков за два поста с историческими фотографиями.

Проект опубликовал посты с историческими фотографиями, на которых запечатлены казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и зверства фашистов в концлагерях.

Публикации были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине освобождения Италии от диктатуры Муссолини и 76-летию освобождения Освенцима.

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять все ограничения со страницы проекта.