Facebook вернул удалённую страницу проекта RT Redfish

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Социальная сеть Facebook вернула удалённую накануне страницу проекта RT Redfish, но при этом ввела ограничения.
Facebook вернул удалённую страницу проекта RT Redfish
  • Reuters

На странице всё ещё висит предупреждение, и она не будет появляться в рекомендованном.

Кроме того, она всё ещё под действием правила трёх «страйков», то есть при следующем предупреждении её снова удалят.

Ранее модераторы Facebook удалили страницу проекта телеканала RT Redfish с более чем 800 тыс. подписчиков за два поста с историческими фотографиями.

Проект опубликовал посты с историческими фотографиями, на которых запечатлены казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и зверства фашистов в концлагерях.

Публикации были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине освобождения Италии от диктатуры Муссолини и 76-летию освобождения Освенцима.

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять все ограничения со страницы проекта.

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