Facebook вернул удалённую страницу проекта RT Redfish
- Reuters
На странице всё ещё висит предупреждение, и она не будет появляться в рекомендованном.
Кроме того, она всё ещё под действием правила трёх «страйков», то есть при следующем предупреждении её снова удалят.
Ранее модераторы Facebook удалили страницу проекта телеканала RT Redfish с более чем 800 тыс. подписчиков за два поста с историческими фотографиями.
Проект опубликовал посты с историческими фотографиями, на которых запечатлены казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и зверства фашистов в концлагерях.
Публикации были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине освобождения Италии от диктатуры Муссолини и 76-летию освобождения Освенцима.
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять все ограничения со страницы проекта.