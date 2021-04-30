Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице RT Redfish

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять все ограничения со страницы проекта телеканала RT Redfish и объяснить причины блокировки аккаунта, у которого более чем 800 тыс. подписчиков.

«Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения, проинформировать об этом службу, а также пояснить причины блокировки аккаунта», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

Там напомнили, что игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян влечёт штрафы до 1 млн рублей. Штрафы за повторный отказ выполнить требования могут достигать 3 млн рублей.

Ранее модераторы Facebook удалили страницу проекта телеканала RT Redfish с более чем 800 тыс. подписчиков за два поста с историческими фотографиями.

Проект опубликовал посты с историческими фотографиями, на которых запечатлены казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и зверства фашистов в концлагерях.

Публикации были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине освобождения Италии от диктатуры Муссолини и 76-летию освобождения Освенцима.