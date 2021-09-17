RT обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки Instagram страницы проекта Redfish

Телеканал RT обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с жалобами на блокировку социальной сетью Instagram страницы проекта RT Redfish.

В жалобе на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова говорится, что «администратор (владелец) Instagram незаконно ограничил свободное распространение материалов российского СМИ в сети Instagram».

«В соответствии со ст. 29 Конституции РФ, на территории Российской Федерации гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. В соответствии со ст. 3 закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, не допускается», — отмечается в обращении.

В документе говорится, что телеканал считает действия администратора (владельца) социальной сети Instagram — компании Facebook Inc. — по блокировке материалов российского СМИ незаконными.

«Просим принять меры против цензуры, проводимой администратором (владельцем) Instagram», — подчёркивается в жалобе.

Аналогичное обращение направлено на имя генпрокурора России Игоря Краснова.

16 сентября стало известно, что соцсеть Instagram заблокировала страницу проекта RT Redfish. Блокировка произошла без какого-либо предупреждения.

Представители соцсети, ссылаясь на «соображения конфиденциальности и безопасности», заявили, что не могут «раскрыть информацию» о причинах блокировки.

Позднее в Redfish получили ответ, что аккаунт заблокирован, потому что «нарушен один или несколько принципов сообщества Instagram или из-за ошибки».

В частности, в аккаунте, который насчитывал 420 тыс. подписчиков, были посты с видео полицейского произвола в США, историческая подборка плакатов СССР о празднике 8 Марта, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами.

В связи с блокировкой проект запустил кампанию с хештегом #InstagramBringBackRedfish с призывом к Instagram восстановить аккаунт.

Это уже не первый случай, когда аккаунты Redfish блокируют в соцсетях.

Весной Facebook удалил страницу Redfish за антифашистские публикации с историческими фотографиями. Позднее Роскомнадзор потребовал от платформы снять все ограничения со страницы, а также пояснить причины бана. Тогда Facebook вернул удалённую страницу, однако с рестрикциями: например, страница больше не могла появляться в рекомендациях.