Мурашко заявил о признании G20 «Спутника V» лучшей вакциной от COVID-19

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Главы ведомств здравоохранения стран G20 признали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» лучшей для профилактики заболевания, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил о признании G20 «Спутника V» лучшей вакциной от COVID-19
  • © AP

«За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают, лекарственный препарат, во всём мире. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили: «Спутник» — лучший препарат для профилактики», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Министр выразил благодарность руководству Москвы и медикам за активное участие в клинических испытаниях отечественного препарата. 

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна полностью использовала запасы вакцины «Спутник V». По его словам, препарат стал очень популярным.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на V Всемирной конференции спикеров парламентов выразила уверенность, что «Спутник V» зарегистрируют в ЕС.

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