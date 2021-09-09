Глава МИД Венгрии рассказал об использовании «Спутника V» в стране
- Reuters
«Мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V». Она была очень популярной. Мы вакцинировали почти 1 млн человек в Венгрии этой вакциной», — заявил Сийярто.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил данные Министерства здравоохранения Сан-Марино о применении препарата «Спутник V» в ходе кампании по вакцинации от коронавируса в стране.
Министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.