Глава МИД Венгрии рассказал об использовании «Спутника V» в стране

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в эфире РБК об использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране.

«Мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V». Она была очень популярной. Мы вакцинировали почти 1 млн человек в Венгрии этой вакциной», — заявил Сийярто.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил данные Министерства здравоохранения Сан-Марино о применении препарата «Спутник V» в ходе кампании по вакцинации от коронавируса в стране.

Министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.