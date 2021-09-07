Матвиенко выразила уверенность, что «Спутник V» зарегистрируют в ЕС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на V Всемирной конференции спикеров парламентов выразила уверенность, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрируют в ЕС.

«Я абсолютно уверена, что вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами, но никто не может сказать, когда и в какие сроки», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил данные Министерства здравоохранения Сан-Марино о применении вакцины от коронавируса «Спутник V» в ходе кампании по вакцинации в стране.

Министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.