Гани призвал расследовать заявления о том, что он вывез из Афганистана «миллионы долларов»

Короткая ссылка
Экс-президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из республики после захвата Кабула талибами*, выступает за проведение финансового расследования под эгидой ООН, чтобы доказать, что он не вывозил из страны «миллионы долларов афганского народа».
Гани призвал расследовать заявления о том, что он вывез из Афганистана «миллионы долларов»
  • © AP

В своём заявлении Гани отмемтил, что отъезд из Кабула стал «самым сложным решением в его жизни».

«Я поддерживаю (проведение) официального аудита или финансового расследования под эгидой ООН или другого соответствующего независимого органа, чтобы доказать достоверность моих утверждений», — говорится в сообщении бывшего президента.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

Позднее Гани сообщил, что в Афганистане подготавливался заговор, угрожавший его жизни.

Он также отверг обвинения в том, что вывез с собой деньги. По словам Гани, он уехал из страны «в одной рубашке, тюрбане и туфлях» и с «несколькими книгами в одной сумке».

Телеканал TOLOnews со ссылкой на источники сообщал, что посольство Афганистана в Таджикистане попросило Интерпол задержать Гани за «хищение общественных средств».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить