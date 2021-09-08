Гани призвал расследовать заявления о том, что он вывез из Афганистана «миллионы долларов»

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из республики после захвата Кабула талибами*, выступает за проведение финансового расследования под эгидой ООН, чтобы доказать, что он не вывозил из страны «миллионы долларов афганского народа».

В своём заявлении Гани отмемтил, что отъезд из Кабула стал «самым сложным решением в его жизни».

«Я поддерживаю (проведение) официального аудита или финансового расследования под эгидой ООН или другого соответствующего независимого органа, чтобы доказать достоверность моих утверждений», — говорится в сообщении бывшего президента.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

Позднее Гани сообщил, что в Афганистане подготавливался заговор, угрожавший его жизни.

Он также отверг обвинения в том, что вывез с собой деньги. По словам Гани, он уехал из страны «в одной рубашке, тюрбане и туфлях» и с «несколькими книгами в одной сумке».

Телеканал TOLOnews со ссылкой на источники сообщал, что посольство Афганистана в Таджикистане попросило Интерпол задержать Гани за «хищение общественных средств».