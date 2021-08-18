TOLOnews: афганское посольство в Таджикистане просит Интерпол задержать Гани за хищение

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Посольство Афганистана в Таджикистане попросило Интерпол задержать бежавшего из республики президента Ашрафа Гани за «хищение общественных средств», сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.
TOLOnews: афганское посольство в Таджикистане просит Интерпол задержать Гани за хищение
  • Reuters

Вместе с Гани посольство просит задержать советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли, чтобы «вернуть похищенные средства в Афганистан», сказал собеседник.

По словам афганского посла в Таджикистане Мухаммада Захира Агбара, согласно Конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента Афганистана его место занимает первый вице-президент, «поэтому Амрулла Салех — это действующий официальный президент», говорится в материале телеканала.

17 августа Амрулла Салех заявил, что стал исполняющим обязанности президента Афганистана и контактирует с лидерами зарубежных стран, чтобы получить «их поддержку и согласие».

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну — вскоре после того, как движение «Талибан»* объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

Представитель политического офиса движения Мохаммад Наим в эфире RT Arabic рассказал, что талибы не знают о местонахождении Гани.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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