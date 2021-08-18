TOLOnews: афганское посольство в Таджикистане просит Интерпол задержать Гани за хищение

Посольство Афганистана в Таджикистане попросило Интерпол задержать бежавшего из республики президента Ашрафа Гани за «хищение общественных средств», сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.

Вместе с Гани посольство просит задержать советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли, чтобы «вернуть похищенные средства в Афганистан», сказал собеседник.

По словам афганского посла в Таджикистане Мухаммада Захира Агбара, согласно Конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента Афганистана его место занимает первый вице-президент, «поэтому Амрулла Салех — это действующий официальный президент», говорится в материале телеканала.

Mohammad Zahir Aghbar, ambassador to Tajikistan, has said today that according to the Constitution, in the absence, escape or death of the president, the first vice president becomes the caretaker and Amrullah Saleh is currently the official acting president, sources said. pic.twitter.com/F3XEngNMj3 — TOLOnews (@TOLOnews) August 18, 2021

17 августа Амрулла Салех заявил, что стал исполняющим обязанности президента Афганистана и контактирует с лидерами зарубежных стран, чтобы получить «их поддержку и согласие».

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну — вскоре после того, как движение «Талибан»* объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

Представитель политического офиса движения Мохаммад Наим в эфире RT Arabic рассказал, что талибы не знают о местонахождении Гани.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.