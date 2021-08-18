Гани заявил, что не вывозил из Афганистана деньги

Бежавший из Афганистана Ашраф Гани, который занимал пост президента страны, заявил в видеообращении, что не вывозил с собой деньги.

«Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это всё ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке», — сказал Гани, его слова приводит ТАСС.

Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники, посольство Афганистана в Таджикистане попросило Интерпол задержать бежавшего из республики Гани за «хищение общественных средств».

Вместе с тем вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что стал исполняющим обязанности президента страны.