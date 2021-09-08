АР: в Мексике признали неконституционным наказание за аборт

В Верховном суде Мексики отменили ряд положений закона граничащего с США штата Коауил, где аборт был признан преступлением.

Об этом сообщает Associates Press.

По словам председателя суда Артуро Залдивара, соответствующее решение затронет не только указанный штат.

«Отныне вы не сможете без нарушения конституции и положений суда предъявить обвинение любой женщине, совершившей аборт при обстоятельствах, которые этот суд признал вескими», — заявил он.

О декриминализации абортов заявили после того, как в начале сентября в Техасе вступил в силу закон о запрете на проведение абортов после первого удара сердца плода (примерно на шестой неделе беременности. — RT).

В прошлом году в центре Варшавы прошли антиправительственные акции протеста против ужесточения законодательства об абортах.