АР: в Мексике признали неконституционным наказание за аборт
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Об этом сообщает Associates Press.
По словам председателя суда Артуро Залдивара, соответствующее решение затронет не только указанный штат.
«Отныне вы не сможете без нарушения конституции и положений суда предъявить обвинение любой женщине, совершившей аборт при обстоятельствах, которые этот суд признал вескими», — заявил он.
О декриминализации абортов заявили после того, как в начале сентября в Техасе вступил в силу закон о запрете на проведение абортов после первого удара сердца плода (примерно на шестой неделе беременности. — RT).
В прошлом году в центре Варшавы прошли антиправительственные акции протеста против ужесточения законодательства об абортах.