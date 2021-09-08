АР: в Мексике признали неконституционным наказание за аборт

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В Верховном суде Мексики отменили ряд положений закона граничащего с США штата Коауил, где аборт был признан преступлением.
АР: в Мексике признали неконституционным наказание за аборт
  • Reuters
  • © Edgard Garrido

Об этом сообщает Associates Press.

По словам председателя суда Артуро Залдивара, соответствующее решение затронет не только указанный штат.

«Отныне вы не сможете без нарушения конституции и положений суда предъявить обвинение любой женщине, совершившей аборт при обстоятельствах, которые этот суд признал вескими», — заявил он.

О декриминализации абортов заявили после того, как в начале сентября в Техасе вступил в силу закон о запрете на проведение абортов после первого удара сердца плода (примерно на шестой неделе беременности. — RT).

В прошлом году в центре Варшавы прошли антиправительственные акции протеста против ужесточения законодательства об абортах.

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