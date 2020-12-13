В Варшаве проходит митинг противников закона об абортах

В центре Варшавы противники ужесточения законодательства об абортах проводят очередную антиправительственную акцию протеста.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что несколько тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского в центре польской столицы.

Несмотря на требования полиции разойтись и предупреждения о незаконности акции, демонстранты вышли на проезжую часть, заблокировав движение на некоторых улицах Варшавы.

Как пишет агентство, протестующие выступают не только против закона об абортах, но и против «жёстких действий полиции» во время подобных акций.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил разгоревшиеся в стране протесты против запрета на аборты.

22 октября «Газета.Ru» писала, что Конституционный суд Польши признал несоответствующим Конституции положение законодательства, допускающее прерывание беременности в случае обнаружения у плода тяжёлого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.