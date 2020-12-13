В Варшаве проходит митинг противников закона об абортах
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несколько тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского в центре польской столицы.
Несмотря на требования полиции разойтись и предупреждения о незаконности акции, демонстранты вышли на проезжую часть, заблокировав движение на некоторых улицах Варшавы.
Как пишет агентство, протестующие выступают не только против закона об абортах, но и против «жёстких действий полиции» во время подобных акций.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил разгоревшиеся в стране протесты против запрета на аборты.
22 октября «Газета.Ru» писала, что Конституционный суд Польши признал несоответствующим Конституции положение законодательства, допускающее прерывание беременности в случае обнаружения у плода тяжёлого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.