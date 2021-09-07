В Перу начнут производить вакцину от коронавируса «Спутник V»
«В результате переговоров между правительством Перу и России было достигнуто соглашение о создании фабрики по производству вакцины «Спутник V» в стране», — приводит ТАСС слова президента южноамериканской республики Педро Кастильо.
Посол Пакистана в Москве Шавкат Али-хан ранее заявил, что страна намерена закупить по меньшей мере десять млн доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V».
В августе президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи с главами правительств стран ЕАЭС предложил рассмотреть возможность финансирования изготовления вакцин от коронавирусной инфекции в странах союза.