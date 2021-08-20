Жапаров предложил рассмотреть финансирование производства вакцин в странах ЕАЭС

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Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи с главами правительств стран ЕАЭС предложил рассмотреть возможность финансирования изготовления вакцин от коронавирусной инфекции в странах союза.
Жапаров предложил рассмотреть финансирование производства вакцин в странах ЕАЭС
  • РИА Новости

«Предлагаю совместно с действующими институтами развития рассмотреть возможность финансирования производства вакцин в странах ЕАЭС», — приводит слова Жапарова БЕЛТА.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что в стране удовлетворены сотрудничеством с Казахстаном в сфере борьбы с пандемией коронавирусной инфекции — он назвал производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» на заводе в Караганде серьёзной работой.

В июле власти Казахстана сообщили о намерениях запустить биофармацевтический завод в сентябре в Жамбылской области, где будут производить свою вакцину от коронавируса.

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