Жапаров предложил рассмотреть финансирование производства вакцин в странах ЕАЭС
- РИА Новости
«Предлагаю совместно с действующими институтами развития рассмотреть возможность финансирования производства вакцин в странах ЕАЭС», — приводит слова Жапарова БЕЛТА.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что в стране удовлетворены сотрудничеством с Казахстаном в сфере борьбы с пандемией коронавирусной инфекции — он назвал производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» на заводе в Караганде серьёзной работой.
В июле власти Казахстана сообщили о намерениях запустить биофармацевтический завод в сентябре в Жамбылской области, где будут производить свою вакцину от коронавируса.