Мишустин прокомментировал сотрудничество с Казахстаном по борьбе с COVID-19

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В России удовлетворены сотрудничеством с Казахстаном в сфере борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин прокомментировал сотрудничество с Казахстаном по борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

Мишустин назвал производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» на заводе в Караганде серьёзной работой.

«То, что сегодня «Спутник V» производится на Карагандинском фармацевтическом заводе, и то, что всё открыто, — это, конечно, очень серьёзная работа наших людей: тех людей, кто занимался этим проектом», — приводит ТАСС слова главы правительства России.

Как отметил российский премьер-министр, на данный момент произведено свыше 5 млн доз отечественной вакцины.

«Я знаю, что мы сильно удовлетворены этой работой и всегда рядом, плечом к плечу стоим с нашими казахстанскими братьями», — сказал он.

Ранее власти Казахстана сообщили, что в сентябре планируют запустить биофармацевтический завод в Жамбылской области, где будут производить свою вакцину от коронавируса.

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