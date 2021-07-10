В Казахстане намерены осенью запустить завод по производству своей вакцины от COVID-19

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов на расширенном заседании правительства заявил, что в сентябре планируется запустить новый биофармацевтический завод в посёлке Гвардейском Жамбылской области, где будут производить отечественную вакцину от коронавируса.

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