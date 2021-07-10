В Казахстане намерены осенью запустить завод по производству своей вакцины от COVID-19
- © РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
«Ввод в эксплуатацию биофармзавода находится на завершающей стадии. 19 июля текущего года успешно проведён пробный запуск завода», — цитирует его ТАСС.
По словам вице-премьера, заводу уже выданы сертификат о международном стандарте качества и лицензия на осуществление фармацевтической деятельности.
«Начиная с сентября текущего года на заводе будет налажено промышленное производство вакцины QazVac ежемесячным объёмом 600 тыс. доз», — отметил Тугжанов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что всеобщая вакцинация — единственный путь к восстановлению нормальной жизни.