В Казахстане намерены осенью запустить завод по производству своей вакцины от COVID-19

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Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов на расширенном заседании правительства заявил, что в сентябре планируется запустить новый биофармацевтический завод в посёлке Гвардейском Жамбылской области, где будут производить отечественную вакцину от коронавируса.
В Казахстане намерены осенью запустить завод по производству своей вакцины от COVID-19
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех

«Ввод в эксплуатацию биофармзавода находится на завершающей стадии. 19 июля текущего года успешно проведён пробный запуск завода», — цитирует его ТАСС.

По словам вице-премьера, заводу уже выданы сертификат о международном стандарте качества и лицензия на осуществление фармацевтической деятельности.

«Начиная с сентября текущего года на заводе будет налажено промышленное производство вакцины QazVac ежемесячным объёмом 600 тыс. доз», — отметил Тугжанов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что всеобщая вакцинация — единственный путь к восстановлению нормальной жизни.

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