Пакистан намерен закупить у России порядка 10 млн доз вакцины «Спутник V»

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Посол Пакистана в Москве Шавкат Али-хан заявил, что страна намерена закупить по меньшей мере десять млн доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V».
Пакистан намерен закупить у России порядка 10 млн доз вакцины «Спутник V»
  • Reuters

«Как минимум десять миллионов доз вакцины мы планируем закупить у России», — цитирует ТАСС заявление Али-хана.

По словам посла, недавно в Пакистан поступил один миллион доз вышеуказанной вакцины.

Отмечается, что Пакистан также намерен производить на своей территории «Спутник V» и обсуждает данную возможность с российской стороной, но приоритетной задачей является закупка препарата.

«Поздравляем Россию с... быстрой разработкой вакцины, которая столь эффективна», — заключил дипломат, заметив, что её применение уберегло Пакистан «от проблем».

В феврале в Пакистане заявили о заинтересованности в запуске производства «Спутника V» в стране.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров оценил возможность производства российской вакцины «Спутник V» в Пакистане.

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