Лавров оценил возможность производства «Спутника V» в Пакистане

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Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши оценил возможность производства российской вакцины «Спутник V» в Пакистане.
Лавров оценил возможность производства «Спутника V» в Пакистане
  • © МИД России
  • Flickr

«В странах, которые являются нашими зарубежными партнёрами, такое производство уже налажено, и в Индии сейчас начинается, и в Корее, в Белоруссии... Я считаю, это очень перспективная тема, и наши соответствующие эксперты будут работать над её реализацией», — сказал российский министр.

Он добавил, что Россия постарается в силу имеющихся возможностей оказать помощь Пакистану в данном вопросе.

В феврале в Пакистане заявили о заинтересованности в запуске производства «Спутника V» в стране.

9 февраля Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение «Спутника V».

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