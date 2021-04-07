Лавров оценил возможность производства «Спутника V» в Пакистане

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши оценил возможность производства российской вакцины «Спутник V» в Пакистане.

«В странах, которые являются нашими зарубежными партнёрами, такое производство уже налажено, и в Индии сейчас начинается, и в Корее, в Белоруссии... Я считаю, это очень перспективная тема, и наши соответствующие эксперты будут работать над её реализацией», — сказал российский министр.

Он добавил, что Россия постарается в силу имеющихся возможностей оказать помощь Пакистану в данном вопросе.

В феврале в Пакистане заявили о заинтересованности в запуске производства «Спутника V» в стране.

9 февраля Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение «Спутника V».