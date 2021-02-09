В Пакистане одобрено применение «Спутника V»

Короткая ссылка
Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Пакистане одобрено применение «Спутника V»
  • РИА Новости

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP)», — цитирует РИА Новости сообщение Российского фонда прямых инвестиций.

Отмечается, что Пакистан стал 22-й страной, в которой было одобрено применение «Спутника V».

Также сообщается, что вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российская и израильская стороны обсуждают возможность совместного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить