В Пакистане одобрено применение «Спутника V»
- РИА Новости
«РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP)», — цитирует РИА Новости сообщение Российского фонда прямых инвестиций.
Отмечается, что Пакистан стал 22-й страной, в которой было одобрено применение «Спутника V».
Также сообщается, что вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российская и израильская стороны обсуждают возможность совместного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».