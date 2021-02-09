В Пакистане одобрено применение «Спутника V»

Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP)», — цитирует РИА Новости сообщение Российского фонда прямых инвестиций.

Отмечается, что Пакистан стал 22-й страной, в которой было одобрено применение «Спутника V».

Также сообщается, что вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российская и израильская стороны обсуждают возможность совместного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».