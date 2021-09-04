В США предложили запретить Пентагону закупать средства индивидуальной защиты у Китая

Член палаты представителей США Роберт Уиттман представил на рассмотрение конгресса законопроект, который запрещает министру обороны страны санкционировать закупку средств индивидуальной защиты у ряда государств, «не являющихся союзниками» Штатов.

Как следует из документа, с которым ознакомился RT, в перечень не союзных стран вошли Китай, Северная Корея, Россия и Иран.



Впрочем, как уточняется в законопроекте, есть ряд исключений. Так, послабления могут быть задействованы в том случае, если средства индивидуальной защиты невозможно закупить у других государств, не входящих в упомянутый список, «чтобы удовлетворить требованиям по разумной цене».

Кроме того, предложенный запрет может не распространяться на закупаемую продукцию в том случае, если её предполагается использовать за пределами США, или если общая стоимость товаров не превышает $150 тыс.

Как уточняется в тексте, под термином «средства индивидуальной защиты» подразумеваются предметы, препятствующие распространению различных заболеваний, например, медицинские маски, различные виды респираторов, фильтры, защитные экраны для лица, антибактериальные салфетки и защитные очки.

Ранее аналитики Института мировой экономики Петерсона сообщили, что Китай значительно увеличил экспорт средств индивидуальной защиты в 2020 году. По их данным, за 2019 год Пекин экспортировал медицинских СИЗ на $22,9 млрд, а за 2020 год — уже на $88,1 млрд.

Экспорт медицинских масок и респираторов за 2020 год оценивается в $53,8 млрд ($5,4 млрд в 2019 году), щитков для лица — в $16,8 млрд ($13,3 млрд в 2019 году), защитной одежды — в $10,8 млрд ($0,9 млрд), а перчаток — в $3,9 млрд ($1,0 млрд).

В частности, экспорт китайских СИЗ в США вырос почти в 3,5 раза — с $7,1 млрд до $24,6 млрд.