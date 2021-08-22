В США представили резолюцию с поддержкой «плана Маршалла» по вакцинации для противовеса России и Китаю

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Юлия Гуреева
Американский конгрессмен Джейк Очинклосс представил проект резолюции, в котором выразил поддержку разработке Соединёнными Штатами «плана Маршалла» по глобальной вакцинации против COVID-19. По мнению политика, это поможет Вашингтону стать «противовесом» Москве и Пекину. С документом ознакомился RT.
В США представили резолюцию с поддержкой «плана Маршалла» по вакцинации для противовеса России и Китаю
  • Reuters

«Расширение производства вакцины и обеспечение её безопасного и повсеместного распространения даст США больше рычагов в том, что касается вакцинной дипломатии, и послужит противовесом тем позициям, которые стремятся занять Китай и Россия», — говорится в проекте резолюции.

По мнению Очинклосса, в период пандемии коронавирусной инфекции Вашингтону следует разработать план по аналогии с планом Маршалла, который был принят после Второй мировой войны и способствовал процессу восстановления Европы.

Выделенные ресурсы могут спасти жизни и способствовать восстановлению мировых экономик благодаря «лидирующей роли США» в глобальной инициативе по вакцинации, считает конгрессмен.

В связи с этим он призвал инвестировать в цепь поставок вакцины на уровне, достаточном для удовлетворения мировых потребностей в препарате к середине 2022 года.

Ранее в Исследовательской службе конгресса США заявили, что Россия и Китай якобы используют вакцины от COVID-19 для «укрепления своего положения на международной арене».

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