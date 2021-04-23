Захарова оценила последствия политизации вопроса вакцинации в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на немецком прокомментировала последствия политизации вопроса вакцинации от COVID-19 в Европейском союзе.

«Давайте тоже будем реалистами и скажем, что Европейский союз просто потерял время. Он мог бы стать лидером и по вакцинации, и по производству вакцин. Но не стал. Почему? Потому что политизация связала руки», — сказала она.

По её мнению, чиновники отдельных стран ЕС, а также официальные лица самого союза «связали руки и своим промышленникам, и коммерческим компаниям», а также своему населению в вопросах кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Захарова также отметила, что коронавирус продемонстрировал «колоссальные проблемы в Евросоюзе и в принципе на Западе».

«Неспособность противостоять не какой-то всемирной катастрофе, с которой мир никогда в жизни не сталкивался. Да, мир, наверное, не сталкивался с остановкой самолётов и с перекрытием границ такого масштаба, но мир сталкивался с пандемиями и ранее. И оказалось, что лидеры, которые называют себя лидерами мира, на самом деле лидерами не являются», — указала представитель МИД России.

По её словам, в итоге оказалось, что Германия, Франция, в целом Европейский союз, а также США не смогли «предложить что-либо миру в качестве образца преодоления пандемии».

«Они просто, к сожалению, не справились с этой задачей ни в экономическом плане, ни в социальном плане, ни в плане разработки и внедрения вакцин так, как это делал бы настоящий лидер», — заключила она.

Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов заявил, что европейские чиновники пытаются дискредитировать российские вакцины от COVID-19.